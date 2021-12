Sanremo: focolaio Covid all'Anagrafe con alcuni dipendenti positivi, probabile chiusura fino a martedì

Un piccolo focolaio di positivi al Covid si è registrato nelle ultime ore all’ufficio Anagrafe di Sanremo, che da alcuni mesi si trova al primo piano del Palafiori di corso Garibaldi.

Al momento il ‘Contact racing’ dell’Asl 1 Imperiese sta facendo le opportune verifiche e sono in corso le analisi con i relativi tamponi ma sembra che ci siano alcuni contagi tra i dipendenti.

Ovviamente verranno tracciati tutti i contatti avuti dai dipendenti e le persone saranno messe in quarantena. Non è da escludere che, a breve l’ufficio venga chiuso ed è altrettanto probabile che lo sia almeno fino a martedì.

In questi giorni il Comune provvederà anche alla disinfezione degli uffici per tornare ad aprirli in massima sicurezza.