Sanremo: da domani mascherina obbligatoria anche all'aperto, scatta l'ordinanza del Sindaco Biancheri

Dopo Ospedaletti anche a Sanremo arriva l’ordinanza per la mascherina obbligatoria all’aperto. Era prevedibile, soprattutto per l’aumento dei contagi da Covid-19 nelle ultime ore e, in particolare, per la difficoltà di gestire i controlli, a seconda di eventuali assembramenti.

Da domani, quindi, la mascherina sarà obbligatoria in tutta la città di Sanremo e, con ogni probabilità la situazione rimarrà tale fino a dopo le vacanze di Natale. Si tratta di un provvedimento che tende a ridurre ulteriormente la diffusione del virus e che il Sindaco Biancheri ha voluto fortemente per evitare di dover vedere un eventuale ‘cambio di colore’ nei prossimi giorni.

Ovviamente l’ordinanza farà scattare i controlli nei luoghi più frequentati della città, come via Matteotti, il mercato e le zone della ‘movida’. Uno dei luoghi che ha creato diverse lamentele è, ad esempio, il Luna Park che è finalmente tornato a Sanremo, dopo un anno di assenza per il Covid.

La normativa, fino a oggi, prevede l’utilizzo del dispositivo di protezione individuale, visto che all’interno è palpabile l’assembramento che si crea, soprattutto nei weekend e negli orari di punta. Il parco di divertimenti, allestito tra via Adolfo Rava, il lungomare Calvino e piazzale Dapporto era molto atteso e, come confermatoci dai titolari degli intrattenimenti, ha subito visto un grande afflusso di clienti, soprattutto giovani.

In molti ci hanno segnalato che, purtroppo, sabato e domenica scorsi nonostante le norme anti assembramento, in pochi indossavano regolarmente la mascherina. Ai vari ingressi del Luna Park sono stati affissi i cartelli che indicano l’obbligatorietà del dispositivo e, costantemente dagli altoparlanti delle varie ‘giostre’ viene ripetuto l’invito a indossarlo.

Purtroppo, però, in un momento in cui i contagi aumentano ogni giorno, la maggior parte dei presenti hanno fatto sempre orecchie da mercante, infischiandosene dell’imposizione. “Noi ripetiamo costantemente di indossare la mascherina – ci ha detto Kevin Herzemberger, direttore del parco – ma, purtroppo, essendo un ambiente all’aperto non abbiamo l’obbligo del green pass e, avendo a che fare con giovanissimi, è molto difficile farlo rispettare”.

Herzemberger ha confermato che, all’interno di alcune attrazioni al chiuso viene regolarmente chiesto il green pass e l’obbligo della mascherina è molto più facile da applicare. Al Luna Park, di fatto, si sta riproponendo quanto accade anche nei mercati, dove la mascherina non è obbligatoria ma che, spesso, si trovano in situazione di assembramento e dovrebbe esserlo.