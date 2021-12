Riva Ligure: green pass per gli studenti della 'Marconi' in Scuolabus e mascherina obbligatoria all'aperto per tutti

Obbligo di green pass ‘tradizionale’ (guarigione dall’infezione o l'esito negativo di un test molecolare effettuato nelle 72 ore antecedenti od antigenico rapido effettuato nelle 48 ore antecedenti) per gli studenti di età uguale o superiore a 12 anni, della Scuola Secondaria di Primo Grado ‘Guglielmo Marconi’, che viaggiano sugli scuolabus comunali. La stessa resterà in vigore dal 6 dicembre prossimo fino al 15 gennaio 2022 inclusi.

L’ordinanza è stata firmata questa mattina dal Sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, dopo aver sentito i Sindaci di Santo Stefano al Mare, Pompeiana e Terzorio. Nello stesso periodo, il Sindaco rivese ha reintrodotto l’obbligo di mascherina all’aperto su tutto il territorio comunale.

“Si tratta di due scelte che non ho preso a cuor leggero – dice Giuffra - ma che si rendono necessarie per l’aggravarsi della situazione epidemiologica soprattutto tra i giovanissimi. Sbaglia oggi chi ritiene che lo spirito di responsabilità e di servizio dimostrato da tanti in questi mesi siano da accantonare come un ferro vecchio, magari insieme alle cautele. La politica non è un gioco d'azzardo sulla pelle dei cittadini. A chi farà polemica risponderò: purtroppo la pandemia non è finita”.