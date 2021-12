La ricetta #nosprechi de I Desplaticati: oggi andiamo in Toscana con la ribollita

Oggi la ricetta #nosprechi de I Deplasticati vi porta in Toscana con un piatto di recupero tipico della tradizione contadina: la ribollita.



Ingredienti

200g di cavolo nero

200g cavolo verza

500g fagioli cannellini lessati o no

1 cipolla

2 carote

200g di patate

Concentrato di pomodoro

Aromi, sale, pepe e olio



Procedimento

In una casseruola fate il soffritto con olio e cipolla e poi unite le carote e le patate tagliate a dadini, fate insaporire bene per cinque minuti. Unite il cavolo nero dopo aver eliminato la parte centrale, quella più dura, e il cavolo verza tagliati entrambi a strisce sottili. Aggiungete il concentrato di pomodoro, il sale, il pepe e coprite completamente con acqua e portate a bollore.

Abbassate la fiamma e fate andare per un’ora, aggiungete i fagioli, metà passati e metà interi. Prendete una casseruola di coccio e sul fondo distribuite delle fette di pane raffermo e coprite con la zuppa è proseguite alternando gli strati.

Fate riposare per un paio d’ore e servite la zuppa calda. Ideale per terminare le verdure che abbiamo in casa, anche se non corrispondo a quelle della ricetta vanno comunque bene, e il pane raffermo.

In questo periodo una zuppa si mangia volentieri.