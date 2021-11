Ventimiglia: questa sera alle 20 Consiglio comunale, dopo i 'question time' serie di argomenti tecnici

E’ stato convocato per questa sera alle 20, nella solita sala il Consiglio comunale di Ventimiglia.

La seduta si aprirà con i ‘question time’, mozioni, interpellanze e interrogazioni. Si parlerà quindi di due ratifiche di altrettante delibere di giunta sul bilancio di previsione 2021/2023, una variazione al bilancio stesso e un riconoscimento di debiti fuori bilancio, per sentenze esecutive.

Verrà quindi approvato il regolamento sulle misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi e l’affidamento del servizio di riscossione canone unico. Prevista la modifica e una integrazione al regolamento per l'armamento del corpo della polizia locale e l’approvazione delle linee guida per lo sviluppo dell'offerta sportiva territoriale.

L’ultimo punto vedrà la richiesta di acquisizione di aree, sedime dei gabbioni a sostegno dell'antica via Julia Augusta, soggette a transito pedonale.