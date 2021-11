Ventimiglia: approvata dalla Giunta la soluzione per sbloccare la realizzazione della nuova passerella (Foto)

E’ stata approvata dalla Giunta la nuova soluzione progettuale per sbloccare la realizzazione della nuova passerella che tornerà a collegare il centro cittadino a Marina San Giuseppe.

La soluzione progettuale è necessaria a risolvere il problema sollevato dall'ufficio regionale difesa del suolo, distaccato in provincia di Imperia, che aveva richiesto di far rientrare la sporgenza del piede della nuova passerella dell'argine destro, anche se non interessava minimamente l'alveo del fiume ma superava solo in linea d'aria l'argine.

I progettisti hanno trovato, nella struttura del ‘piede’ della passerella sull’argine destro, una soluzione tecnica che salvaguarda la viabilità. Non servirà quindi realizzare l’isola pedonale dalla parte di via Trossarelli. Questo comporta che il livello di arrivo sarà più alto di un metro rispetto al precedente.

Questa sera, in Consiglio comunale, verrà approvata la variante di bilancio che finanzia già il lotto 2 e 3 del progetto, cioè la realizzazione dei nuovi argini sinistro, Via G. Rossi, e destro, via Trossarelli, del fiume Roya e le nuove ciclabili e aree verdi delle due zone. "Ventimiglia – ha detto il Sindaco Scullino - entro il 2023 avrà un cambiamento epocale, dalla tragedia del fango vogliamo far nascere una nuova città più bella e accogliente".