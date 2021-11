Sanremo: doppia operazione dell'Amministrazione, crescono del 46% i lampioni a led e restyling della galleria Francia

Più punti luce pubblici a led e restyling totale della galleria Francia. Tutto con l’accensione di un mutuo che si sommerà a un co-finanziamento Por-Fesr di alcuni mesi fa. La conferma arriva dall’Amministrazione che, già ieri aveva annunciato in Commissione una serie di interventi in città, grazie a un avanzo di amministrazione.

Si tratta di una importante operazione, quella portata avanti dal Sindaco Alberto Biancheri, che porterà dagli attuali 1.880 ai prossimi 7.343 punti luce totalmente a led in città, ovvero il 61% dell’intera rete e il 46% in più di quelli attuali. Il progetto, concordato con Amaie, porterà a un risparmio annuo di 600mila euro, dei quali 428mila in bolletta e 174mila di manutenzione.

Con il primo ‘slot’ di risparmio, nel 2022 l’Amministrazione finanzierà il rifacimento e la riqualificazione totale della galleria Francia, snodo fondamentale per il traffico della città, tra piazza Eroi, via Martiri, via Agosti e via Volta ma con l’intero centro. Nella galleria verranno investiti 800mila euro, che serviranno alla sistemazione totale del tunnel che, una volta ultimato sarà nuovamente percorribile a piedi (anche se questo avviene anche oggi, seppur illegalmente).