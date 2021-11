Sanremo: giovedì doppio concerto per la Sinfonica, "Ultimo giorno di promozione"

"Schubert e il drammatismo Beethoveniano" sarà il prossimo doppio appuntamento con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Il concerto si terrà giovedì 2 Dicembre 2021 con un primo spettacolo alle ore 17 e un secondo spettacolo alle 21, entrambi presso il Teatro Centrale di Sanremo. Sotto la direzione di Claude Villaret, si esibiranno al Pianoforte il duo composto da Sandra Landini e Francesca Amato. Il programma prevede: John Carmichael - Concerto folklorico per pianoforte a 4 mani e orchestra; Franz Schubert, Sinfonia n 4 in do min D 417 “La Tragica”.

"Ultimo giorno disponibile per la promozione "Sinfonica Black Friday Week" con biglietti interi scontati del 30% - ricordano dalla Sinfonica - Per ottenere lo sconto basterà acquistare i biglietti sul sito www.sinfonicasanremo.it selezionando la tipologia in promozione "Over 25 Black week promo".