Ventimiglia, i Giardini Botanici Hanbury partner di 'Life Seedforce': progetto per la salvaguardia vegetale

L'Italia ospita un numero elevato di piante di interesse comunitario: sono infatti ben 104 le specie vegetali incluse nella Direttiva Habitat (Direttiva n. 92/43/CEE emanata il 21 maggio 1992 dalla Commissione Europea per promuovere il mantenimento della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nel territorio europeo), molte delle quali esclusive delle nostre regioni. Secondo l’ultimo report sullo stato di attuazione della Direttiva, 58 di queste sono in cattivo stato di conservazione, ad esempio nell’Arco Alpino la testa di drago, la genziana ligure e la sassifraga del monte Tombea, nel Mediterraneo la Primula di capo Palinuro, la bocca di leone di Linosa, il ginestrone delle Isole Eolie, la felce gigante della Sicilia e il Ribes della Sardegna si trovano in condizioni sfavorevoli e il trend in attoindica un chiaro peggioramento della situazione in futuro.

Per rispondere a questa emergenza è nato LIFE SEEDFORCE, Using SEED banks to restore and reinFORCE the endangered native plants of Italy(LIFE20 NAT/IT/001468), un progetto finanziato dalla Commissione europea attraverso il programma LIFE, con un budget totale di 7,790,685 Euro, che mira a recuperare e rafforzare le popolazioni di piante autoctone italiane in via d’estinzione grazie alle banche dei semi.

I Giardini Botanici Hanbury sono partner del progetto e sede del "Laboratorio per la conservazione della diversità vegetale ligure" (nodo della Rete Italiana Banche del germoplasma per la conservazione ex situ della flora spontanea italiana), in particolare per la conservazione di 3 delle 29 specie considerate a livello nazionale: Campanula sabatia, Gentiana ligustica e Leucojum (=Acis) nicaeense.