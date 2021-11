Vallecrosia: “Le donne, il lavoro e la maternità. E gli uomini?”, giovedì appuntamento con Noi4You

Torna, come di consueto, l’appuntamento con il Laboratorio dell’Autostima dello Sportello di Aiuto e Ascolto Noi4You. Quello di giovedì 2 dicembre, alle 21, presso la Sala Polivalente del Comune di Vallecrosia sarà l'ultimo appuntamento di questa iniziativa per il 2021.



"Il tema trattato sarà quello femminile senza trascurare affatto quello maschile. - spiegano da Noi4You - Infatti la serata sarà intitolata “Le donne, il lavoro e la maternità. E gli uomini?” Come sempre, dopo una presentazione del tema da parte dalla dott.ssa Guendalina Donà (psicologa-psicoterapeuta), vi potranno essere un dibattito ed uno scambio costruttivo che da sempre sono gli scopi di queste serate: arricchire e stimolare tutti coloro che vi partecipano. Vi aspettiamo muniti di Greenpass, a giovedì!"