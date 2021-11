Sanremo: in attesa della nomina ufficiale affidata a interim a Marco Calvi la direzione dei giochi tradizionali al Casinò

Da domani sarà Marco Calvi il Direttore dei Giochi tradizionali al Casinò di Sanremo. La conferma è arrivata nelle ultime ore dalla direzione dell’azzardo matuziano.

Si tratta di una direzione a interim, visto che Calvi, attuale Direttore del settore slot machine, rimpiazzerà Carlo Spelta che da domani sarà in pensione. Anche se, al momento, dall’azienda non ci sono conferme, dovrebbe essere infatti Giovanni Bulzomi il nuovo direttore dei giochi del Casinò di Sanremo. Dopo un primo bando andato a vuoto nel mese di settembre, a ottobre l’azzardo matuziano è tornato alla carica con un secondo tentativo, perché i due candidati che erano rimasti in lizza non avevano superato il test decisivo.

La commissione esaminatrice ha dovuto lavorare in tempi stretti, visto che l’attuale direttore Carlo Spelta andrà in pensione da domani ma, almeno per ora, la nomina non è ancora pronta. Spelta, lo ricordiamo, ha iniziato 40 anni fa al Casinò partendo dalla qualifica di portiere per diventare croupier, capo tavolo e ispettore. Nel 2017 è diventato direttore.

Giovanni Bulzomi, 49enne di Vallecrosia, ha un importante curriculum sulla Costa Azzurra, ha lavorato per il Casino de Cavalaire sur Mer tra il 1998 e il 2005 e, quindi, come direttore: al Sonesta Hotel & Casino tra il 2005 e il 2008 e al Fairmont Nile City Casino tra il 2012 e il 2014. Negli ultimi anni è stato direttore dei giochi al Casinò di Beaulieau.

Per Bulzomi, se la sua assunzione sarà confermata, si prospetta un lavoro sicuramente non facile vista la situazione che si è venuta a creare negli ultimi tempi proprio nel gioco ‘lavorato’.