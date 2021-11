Potremo ancora farci gli auguri di 'Buon Natale': ritirate le linee guida sulla 'Comunicazione inclusiva'

Sono state ritirate, dalla commissaria europea all'Uguaglianza, Helena Dalli, le linee guida sulla cosiddetta ‘comunicazione inclusiva’ che avevano innescato la polemica sull'uso della parola ‘Natale’.

La Commissaria ha spiegato che l’iniziativa aveva come obiettivo “Illustrare la diversità della cultura europea e mostrare la natura inclusiva della Commissione europea verso tutti i ceti sociali e le credenze dei cittadini europei”.

Successivamente ha detto che la versione non serve a questo scopo e non si tratta di un documento maturo, non soddisfacendo tutti gli standard di qualità della Commissione.