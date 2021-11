Bordighera: ultimo giorno per il Segretario Comunale​ Dottor Maurelli, il riconoscimento del Sindaco Ingenito

Oggi, nell'ultimo giorno da Segretario Comunale​ del Dottor Maurelli per il Comune di Bordighera, il Sindaco Ingenito gli rivolge parole di gratitudine.

"Al dottor Manuelli va il nostro ringraziamento per il suo prezioso lavoro, che ha contribuito in maniera fondamentale al funzionamento degli Uffici Comunali e alla vita politica della nostra Città. Un profondo senso di legalità applicato alle complesse dinamiche amministrative, una grande esperienza maturata nel corso della sua carriera di Segretario Comunale ed una puntuale conoscenza del territorio hanno quotidianamente contraddistinto la sua attività per Bordighera in questi ultimi cinque anni. Ma prima ancora il Dottor Maurelli si è rivelato un vero galantuomo, dotato di una capacità professionale e di una disponibilità al dialogo ben note ed apprezzate da tempo in tutti gli Uffici della nostra Regione.



Personalmente desidero ricordare come, fin dal principio del nostro mandato, il Dottor Maurelli abbia sapientemente guidato l’attività di indirizzo politico con la necessaria neutralità che il suo ruolo richiede, abbia moderato conflitti di ogni sorta con la maestria di un diplomatico e abbia creato un vero rapporto di stima e amicizia, costituendo un bagaglio di esperienza per cui gli sarò sempre riconoscente. L’ufficio di Segretario Comunale verrà assegnato alla Dottoressa Monica Veziano, cui auguro buon lavoro.



Vittorio Ingenito".​