Sanremo: martedì prossimo torna il Consiglio comunale, ecco le pratiche che saranno in discussione

E’ stato convocato per martedì prossimo alle 17.30 il Consiglio comunale di Sanremo.

L’assise si aprirà con interpellanze, interrogazioni ed ordini del giorno. Quindi toccherà all’abrogazione del regolamento di contabilità e a una variante al Puc per la realizzazione di un nuovo fabbricato a destinazione produttiva a servizio dell'attività florovivaistica della società ‘Sanremo piante’.

Su richiesta dei Consiglieri Lombardi, Artioli, Correnti, Ventimiglia, Isaia, Baggioli, Badino e Rizzo si parlerà della richiesta di un consiglio comunale monotematico sulla "Verifica per l’alienazione del compendio immobiliare di Casa Serena’. Toccherà poi ai lavori di somma urgenza per una serie di palme in corso Trento Trieste e ai giardini Vittorio Emanuele.

Si discuterà poi della variazione di bilancio al piano opere pubbliche e al piano biennale di beni e servizi, al bilancio di previsione 2021-2023, con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato e investimenti.

Il Consiglio si chiuderà con una serie di lavori di somma urgenza del settore fognario.