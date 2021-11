Sanremo: code all'ufficio postale della Foce, il sindacato FAILP punta il dito sulla mala gestione del personale

Ufficio postale di Sanremo foce abbandonato nelle mani di un'unica sportellista nei giorni di pensione. E' quello che denuncia il sindacato FAILP, sempre presente sul territorio per le problematiche riguardanti Poste italiane: "E' quello che apprendiamo senza neanche troppa sorpresa, la mala gestione che imperversa nella filiale di Imperia. A fronte delle innumerevoli esigenze e del pressing riversato sugli sportellisti, che comprendono continui cambi di sede e aggressivi metodi commerciali che vedono i colleghi solo come piazzisti di prodotti, non si riscontra un altrettanto interesse a servire la collettività in modo esemplare".



"Eclatante quanto accaduto stamattina - continua la nota della FAILP -, secondo giorno di pensioni, dove l'ufficio di Sanremo 4, situato in zona foce, è stato lasciato nelle mani di un'unica sportellista, nemmeno applicata normalmente nel suddetto ufficio. Va da sé che le lamentele dell'utenza siano giustificate: ore di coda, al freddo, e con un'emergenza covid sempre più marcata, per persone che devono ritirare la propria pensione. Il segretario provinciale Daniele Barale auspica che siano risolti al più presto questi disagi, sia per la clientela che per i colleghi".