Vallecrosia: continuano le iniziative culturali di ‘Aspettando il Natale 2021’

Si sono conclusi ieri i tre momenti che l'Amministrazione Comunale ha voluto dedicare alla Gionata internazionale contro la violenza sulle donne che hanno visto al mattino l'inaugurazione di una nuova "panchina rossa" presso la piazzetta dell'Iper Conad, al pomeriggio in Sala polivalente un momento musicale al femminile con le giovani allieve dell'Istituto Pergolesi, al quale ha portato il proprio saluto anche la Consigliera Regionale Veronica Russo, alla sera una tavola rotonda tra esperti e partecipanti con proiezione di brani tratti dallo spettacolo teatrale Ti Amo da MorirNe. Tutte le iniziative sono state presiedute dal Vice Sindaco di Vallecrosia Marilena Piardi e hanno visto la partecipazione di varie Associazioni del territorio che hanno contribuito al dibattito sul tema della violenza di genere.

Domani, Sabato 27 novembre, alle ore 17,30, presso la Sala polivalente comunale di Via C. Colombo (solettone sud) in Vallecrosia, sempre nell'ambito delle manifestazioni comunali di Aspettando il Natale 2021, si terrà la presentazione libro “Legionari del Duce – tra storia e memoria 1936-1945” del prof. Graziano Mamone, docente all'Università di Genova, giovane promettente ricercatore cresciuto a Vallecrosia.

La presentazione sarà curata da esperti dell’Associazione Il Ponte.

Ingresso libero muniti di Green Pass