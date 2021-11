Sanremo: lunedì prossimo a Villa Nobel ‘What next’, le politiche di impatto alla base del piano di ripresa post-pandemica’

Lunedì prossimo alle 18 a Villa Nobel di Sanremo, Banca Fideuram organizza l’evento esclusivo “What next', le politiche di impatto alla base del piano di ripresa post-pandemica'. Il talk, che vedrà la presenza di Paolo Proli (Head of Retail Divisione Executive Board Member Amundi) e di Giuseppe Riccardi (Amministratore Delegato Fondi&Sicav), è riservato ai clienti e costituisce la premessa per un ciclo di eventi dedicati al tema ESG.

Environmental, Social and Governance sono i tre fattori chiave del futuro degli investimenti, “What next” offrirà un focus sull’evoluzione, transizione e implementazione pratica rispetto alle politiche di impatto alla base del piano programmatico di ripresa e resilienza nazionale, approfondendo il tema del DNA della rivoluzione socio-ecologica industriale in atto nel XXI secolo.

Per l’accesso all’evento sarà necessario indossare la mascherina ed essere in possesso di Green Pass Covid-19 in corso di validità.