Ventimiglia: il sindaco Scullino a Roma per il 150° anniversario della prima seduta di Montecitorio

Il Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino parteciperà alla cerimonia per il centocinquantenario della prima seduta a Palazzo Montecitorio in Roma capitale. Un importante momento nazionale che avrà luogo alla Camera dei Deputati, domani, sabato 27 novembre, alle 11, alla presenza anche del Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella.



L’invito al Sindaco Scullino è giunto perché nell’occasione verrà ricordato Giuseppe Biancheri, nato a Ventimiglia il 2 dicembre 1821, che fu eletto Presidente della Camera il 12 marzo 1870, carica che mantenne per tre legislature sino al 1876. Grazie alle sue capacità politiche e amministrative, fu definito “Il Presidente per antonomasia”, ricoprendo l’incarico di Presidente della Camera nuovamente nel 1884 sino al 1892, per essere poi rieletto a questa prestigiosa carica nel 1894, 1895 e 1898 e per altri brevi periodi dal 1902 al 1907. In concomitanza all’importante cerimonia, saranno celebrati i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.