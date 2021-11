Bordighera: alta adesione ai 'Giochi Matematici' organizzati a Milano, sono 100 i partecipanti

L'Istituto Comprensivo ‘Bordighera’ (sezione scuola secondaria di I grado ‘G. Ruffini’), il docente responsabile dei Giochi Matematici, Alessandro Bloise, e tutto il Dipartimento disciplinare di Matematica e Scienze, esprimono la loro soddisfazione per l'elevata adesione, di quasi 100 partecipanti, riscontrata per i Giochi Matematici d'Autunno, organizzati dal Centro Pristem dell'Università Bocconi di Milano e svolti a scuola nella giornata di martedì 16 novembre.

L’Istituto ringrazia tutti i docenti che hanno collaborato all'organizzazione dell'iniziativa in questi tempi non facili e soprattutto le famiglie degli alunni, per l'attenzione e la grandissima partecipazione dimostrata. Infine si ringraziano i ragazzi per l'adesione, la loro voglia di mettersi in gioco e per la serietà con cui hanno affrontato la prova.

Le gare proposte dall'Università Bocconi, che si articolano in diverse categorie come Giochi d'Autunno, Campionati internazionali, Gara a squadre, Giochi di Rosi, Geometriko, Campionati Junior, sono proprio volte a suscitare nei ragazzi la voglia di mettersi alla prova e cimentarsi in una materia come la Matematica, spesso ritenuta difficile e poco attrattiva, che può essere invece affrontata in modo divertente e affascinante.