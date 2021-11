Maltempo: prima neve a Monesi e Verdeggia (10 cm) mentre piove su tutta la provincia in particolare nell'entroterra

Calo delle temperature e prima neve anche nella nostra provincia. La coltre bianca si sta facendo notare soprattutto sopra i 1.000 metri e sta imbiancando, tra le altre, la zona di Monesi, Colle di Nava, Colle Melosa e anche Verdeggia, poco sopra Triora.

E’ scattata alle 8, lo ricordiamo l’allerta gialla per neve sui versanti padani di Ponente, che riguarda soprattutto l’entroterra savonese mentre, sulla nostra provincia, da questa notte sta piovendo più o meno intensamente, a seconda delle zone.

Al momento le precipitazioni interessano un po’ tutta la regione con Verdeggia (unica località che vede una rilevazione di Arpal per la neve in provincia) dove sono già scesi 10 centimetri e a Colle Melosa 13. Piove nelle altre zone: Castelvittorio 45 millimetri di pioggia, Pigna 34, Bajardo 33, Airole, Ceriana e Triora 28, Borgomaro 26, Seborga, Montalto e Sanremo 23, Pontedassio 14, Dolcedo 13, Ventimiglia 12, Imperia 10, Diano Marina 6.

Nessun problema sui corsi d’acqua che, vista l’esiguità delle precipitazioni, si sono lievemente innalzati ma non destano preoccupazioni. Sta nevicando, come previsto, molto copiosamente su tutto l’arco delle Alpi Marittime nel basso Piemonte mentre la neve non ha ancora fatto la sua comparsa in pianura.

Da segnalare i venti settentrionali che, forti con raffiche di burrasca nel savonese, al momento sulla nostra provincia non hanno superato i 40 km/h.

Le temperature sono in calo con il valore minimo ai 1.800 metri di Poggio Fearza, con -1,8, seguita da Col di Nava e Apricale con zero gradi. Tutte le altre temperature minime sono sotto i 10 gradi a eccezione di Sanremo che stamattina ha fatto segnare 10,7. Le altre vedono: Colle Belenda 0,2, Verdeggia 1,1, Colle d’Oggia 2, Triora 3,7, Pornassio 3,9, Bajardo 4,2, Ranzo 5,3, Pontedassio 5,4, Castelvittorio 5,5, Borgomaro 6,2, Pigna 6,3, Pieve di Teco 6,4, Seborga 6,6 Airole 6,7, Rocchetta Nervina 7, Ventimiglia 7,1, Dolcedo 7,8 Dolceacqua 8,1, Diano Marina 8,6, Imperia 9 e Ventimiglia 9,1.

Per la giornata odierna, almeno fino al pomeriggio, il tempo rimarrà perturbato con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio. Cumulate locali sulla nostra provincia, con quota neve sempre superiore ai 1000-1200 metri. Previsti anche venti settentrionali tra forti e di burrasca con raffiche intorno ai 70-90 km/h.