Sanremo: venerdì sera The Steve Foglia Society presenta il nuovo singolo “Deafening silence” con una mostra fotografica

In arrivo un nuovo singolo firmato The Steve Foglia Society e, questa volta, la presentazione sarà in grande stile.

La band sanremese capitanata dal batterista matuziano Steve Foglia sta per lanciare online “Deafening silence”, nuovo lavoro pronto a uscire su Spotify. L’appuntamento per il lancio è fissato per venerdì sera alle 19 al ‘Brigantino’ in via Nino Bixio per una serata tra musica e arte.

Il listening party di venerdì sera vedrà, infatti, anche la mostra del fotografo David Rossi sul tema “Le piccole cose”. David ha fotografato The Steve Foglia Society durante le photosession promozionali dei nuovi brani all’interno del giardino giapponese di villa Ormond. Il tema della mostra, inoltre, riflette anche le tematiche affrontate dalla band nei testi dei nuovi brani in piena filosofia zen. Da qui l’etichetta di ‘zen rock’ che Steve Foglia ha voluto dare alla sua produzione.

Appuntamento venerdì sera alle 19 al ‘Brigantino’ in via Nino Bixio, 69.