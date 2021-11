Maltempo: pioggia in arrivo e domani allerta meteo, possibili nevicate sulla nostra provincia sopra i 1.000 metri

Si avvicina il primo, veloce passaggio perturbato tipicamente invernale con temperature in calo e neve nelle zone interne. Domani la nostra provincia dovrebbe essere investita dalla perturbazione, ma in modo più lieve rispetto alle altre zone della Liguria e del Nord Ovest.

Arpal ha emesso l’allerta meteo gialla per neve che interesserà la zona del ponente savonese e Valle Stura fino alla Val Bormida), domani dalle 8 alle 15.

A pochi giorni dall’inizio dell’inverno meteorologico, fissato per il 1° dicembre, la Liguria si appresta a vivere una breve fase di maltempo con caratteristiche consone alla stagione in arrivo. Una circolazione depressionaria in risalita dalle Baleari verso l’Italia, richiamerà correnti umide in quota da Sud-Sud Est che provocheranno precipitazioni un po’ su tutta la regione.

Le piogge saranno diffuse, con possibili rovesci e cumulate maggiori a Ponente mentre il calo delle temperature, porterà le prime nevicate della stagione 2021-22: i fiocchi sono attesi sulle zone alpine, sui versanti padani di Ponente fino a fondovalle (Val Bormida, Valle Stura) e sulla parte più occidentale dei versanti padani di Levante (Valle Scrivia) con quota neve in temporaneo calo tra i 400 e i 700 metri.

Nella nostra provincia le nevicate sono previste oltre i 1.000-1.200 metri. Le nevicate saranno deboli sulle 'zone sensibili' (ovvero interessate da tracciati autostradali) e moderate nelle zone collinari. I fenomeni andranno esaurendosi già dal pomeriggio da Ponente. Da segnalare anche i venti forti settentrionali con raffiche di burrasca fino a 70-90 km/h sul centro Ponente, ma con raffiche possibili anche a Levante.

Stamattina nella nostra provincia nessuna località ha visto il segno meno: per quanto riguarda le minime la più bassa, come sempre, ai 1.800 metri di Poggio Fearza con 0,5, seguita da Pigna con 1,9, Rocchetta Nervina 3,4, Pieve di Teco 3,7, Apricale 3,9, Triora 4,4, Nava 4,5, Pigna 4,6, Airole 4,8. Sulla costa temperature sopra i 10 gradi: a Diano Marina 11, Ventimiglia 11,3, Cipressa 11,8, Sanremo 12,2 e Imperia 13,4. Nelle prossime ore le colonnine di mercurio sono destinate a calare, in alcuni casi anche vistosamente. Sotto le previsioni.

OGGI: in serata venti forti settentrionali (50-60 km/h) con locali raffiche fino a 60-70 km/h in particolare sui crinali e allo sbocco delle valli.

DOMANI: tempo perturbato con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio, su tutta la regione. Cumulate locali sulla nostra provincia. Quota neve in rapido calo fino a fondovalle su D, temporaneamente fino a 400-700 m su parte occidentale di E, altrove su quote superiori ai 1000-1200 m. Su D si attendono accumuli nevosi deboli sulle tratte autostradali, fino a moderati sopra ai 600-700 m. Venti settentrionali tra forti e di burrasca con raffiche intorno ai 70-90 km/h su AB, forti rafficati su CDE.

VENERDI’: nulla da segnalare