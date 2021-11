E' vivo l'ex Sindaco di Triora Marcello Lanza: è stato trovato poco fa in un bosco del Var

E’ stato trovato vivo, in un bosco, il 73enne Marcello Lanza, ex Sindaco di Triora che era stato dato per disperso da lunedì dopo una battuta di caccia in Francia, nella regione del Var.

L’uomo è stato trovato con alcune abrasioni ma, fortunatamente è in buone condizioni. Al momento non si conosce il motivo per cui avesse abbandonato l’auto e il cellulare a bordo della stessa ma, ovviamente, quello che conta è che sia vivo. Era grande la preoccupazione di familiari e amici che ora possono tirare un sospiro di sollievo.

L’auto di Lanza era stata ritrovata nella tarda serata di ieri nella zona di Fayence, nel dipartimento del Var a circa 14 km da Mons, l’ultimo posto dove era stato localizzato il telefono. Per tutta la giornata di ieri sono andate avanti le ricerche della gendarmerie e dei volontari che sono riprese oggi e culminate con il ritrovamento di poco fa.

Domenica scorsa Lanza si era messo in auto per rientrare a casa a Taggia ma intorno all’una di notte, lunedì, aveva smarrito la strada mentre si trovava su un sentiero. Aveva rassicurato la moglie con una chiamata, ma è stata l’ultima comunicazione fatta da Lanza.