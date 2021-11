Mediterranea Cosmetics: un’eccellenza del Ponente ligure, una realtà affermata nel panorama cosmetico italiano

Mediterranea Cosmetics è un brand made in Italy, fortemente innovativo, che mette sempre al centro di ogni sua attività la soddisfazione del consumatore.

L’olivo è stato la fonte ispiratrice del progetto, l’isola da cui tutto è iniziato e da queste sponde tutto è partito per entrare nel Mediterraneo oggi vera e nuova fonte ispiratrice del progetto.

La bellezza per Mediterranea è al 100% Made in Italy, utilizza principi attivi naturali ed estratti botanici distillati e potenziati grazie alle tecnologie più avanzate, in un perfetto equilibrio tra natura e scienza. La ricerca di Mediterranea lavora incessantemente per proporre al mercato prodotti sempre innovativi, utilizzando spesso ingredienti provenienti dal territorio.

Ogni prodotto Mediterranea deve rispondere a determinati canoni, è ricco di principi attivi e non contiene sostanze che possono essere aggressive sulla pelle. L’orientamento è di andare verso formulazioni “clean” ovvero prive di elementi inutili o superflui privilegiando gli ingredienti che garantiscono l’efficacia del prodotto. Un prodotto Mediterranea parte sempre dalla ricerca di estratti vegetali privilegiando quelli vicino al Mediterraneo e viene creato nel rispetto dell’ambiente e delle condizioni di lavoro di chi lo produce. Infine, ma non per ultimo, ogni prodotto Mediterranea è contraddistinto da un colore, un profumo e delle consistenze particolarmente curate, in modo da rendere l’applicazione un momento di assoluto piacere e benessere.

L’offerta dei prodotti è talmente ricca e varia per cui in Mediterranea si può trovare tutto quello che si cerca in farmacia, erboristeria o profumeria. Dai prodotti per le pelli sensibili, a quelli bio, dai trattamenti antiage a quelli studiati per i bebé, senza dimenticare le fragranze per la persona e l’arredo olfattivo degli ambienti di casa o dei posti di lavoro.

Mediterranea vi aspetta per accompagnarvi in un percorso di scoperta delle sue infinite proposte, a Imperia in Via Garessio 11, all’interno dell’Emporio Carli.