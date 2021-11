Francia: ricerche in atto di Marcello Lanza, i cani molecolari italiani sono però bloccati al confine

Sono in corso le ricerche di Marcello Lanza, l'ex sindaco di Triora, è disperso in Francia da domenica. Al momento sono impegnati due elicotteri e le squadre a terra composte dalla gendarmerie e dai cacciatori del luogo. Sul posto anche i parenti dell'italiano che stanno cercando di contribuire alle ricerche del famigliare.

Rimangono invece bloccate al confine di Ventimiglia le unità cinofile di Protezione Civile con cani molecolari, messe a disposizione dalla associazione Terra di Confine. Mancherebbe un'autorizzazione da parte di Regione Liguria per impegnare i cinofili su territorio francese. Su questo aspetto la Prefettura italiana si sta interessando con gli omologhi oltre confine per uscire da quella che appare più come una impasse burocratica.

Di Lanza non si hanno più notizie dalla notte tra domenica e lunedì. Dopo alcuni messaggi inviati via whatsapp e una telefonata alla moglie, si sono interrotte le comunicazioni. L'ex primo cittadino di Triora ha comunicato alla consorte di trovarsi bloccato in auto nel bosco, senza riconoscere però il sentiero. In quel frangente ha detto che a breve sarebbe riuscito a rientrare a casa, a Taggia.