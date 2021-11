Coronavirus: due pazienti della Rsa 'Le Palme' trasferiti in ospedale a scopo precauzionale

Situazione sotto controllo alla residenza per anziani ‘Le Palme’ di Arma di Taggia, dove 13 persone, tra ospiti e personale hanno contratto il Covid.

Ieri mattina in 8 sono stati trattati con i farmaci monoclonali mentre, per due di loro l’Asl ha preferito il trasferimento in ospedale per seguirli da vicino, anche se non si sono aggravati. Non è da escludere che un terzo possa essere ricoverato a breve.

La decisione del ricovero riguarda il fatto che si tratta di persone anziane e con diverse patologie pregresse. Una delle pazienti della Rsa che hanno contratto il Covid, di ben 101 anni, è invece in via di guarigione. Gli altri pazienti stanno rispondendo molto bene alle monoclonali.