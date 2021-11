Crolla anche in provincia di Imperia il mercato dell'auto: -48% in un solo anno

Numeri in netto calo in tutto il Nord Ovest per il mercato automobilistico. In Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta infatti, i dati sono al di sotto della media nazionale. Nelle tre regioni sono state vendute, complessivamente, neppure 12.500 auto, il 40% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso (il calo nazionale è stato del 35,7%).

Così si è ridotto a 176.000 immatricolazioni il totale dei primi dieci mesi: 94.699 le auto vendute in Piemonte dal primo giorno di gennaio all'ultimo di ottobre (+7,5% rispetto allo stesso periodo del 2020), 55.845 in Valle d'Aosta (+4,4%) e 25.443 in Liguria, la regione che ha tenuto meglio (+14,4%).

Nel solo mese di ottobre, analizzando i dati rilevati, in provincia di Imperia le immatricolazioni sono state 203 rispetto alle 389 registrate nell'ottobre del 2020. Rispetto agli altri territori del Nord-Ovest la nostra provincia si trova al settimo posto della classifica generale e al secondo di quella regionale.

La provincia che ha retto meglio è stata Alessandria 650 nuove immatricolazioni (rispetto alle 1.046 del 2020), a cui seguono Aosta 2.807 (4.540), Asti 323 (466), Biella 299 (480), Cuneo 1.112 (1.746), Genova 1.071 (1.700), Imperia 203 (389), La Spezia 357 (546), Novara 620 (1.002), Savona 396 (823), Torino 4.068 (7.218), Verbania 271 (363), Vercelli 285 (442).