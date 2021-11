Sanremo: piccoli elfi, gnomi e folletti alla scoperta del parco di Villa Ormond per la Giornata Nazionale degli Alberi (Foto)

Grande successo per lo spettacolo per bambini organizzato a Villa Ormond dal Comune di Sanremo, dall’assessorato alla Cultura di Silvana Ormea e dall’assessorato all’Ambiente di Lucia Artusi.

Nella Giornata Nazionale degli Alberi i bambini, vestiti da elfi, gnomi e folletti, sono diventati protagonisti di una grande avventura in costume, immersi nel “Bosco Incantato e le sue Magiche Creature” alla scoperta di Villa Ormond.

Hanno partecipato all'iniziativa anche I Deplasticati con Sara Tonegutti che, al termine dello spettacolo, ha regalato a ogni bambino un sacchetto di semini da piantare.

L'evento, organizzato con il supporto dell'agenzia RebelDigital e della scrittrice di libri per bambini Carlotta De Melas, ha coinvolto tantissimi bambini che con gioia hanno partecipato al magico pomeriggio.