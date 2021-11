Ventimiglia: terminati i lavori di ristrutturazione di Piazza Angeli Custodi, la soddisfazione del Comitato ‘Insieme per Grimaldi’

"Nella settimana che si è appena conclusa sono stati terminati i lavori di ristrutturazione di Piazza Angeli Custodi. Siamo molto soddisfatti per vari motivi: prima di tutto perchè il Comune ha rispettato gli impegni, il che è già abbastanza rivoluzionario da parte di un ente pubblico. Poi perchè li hanno terminati più o meno nei termini previsti (e anche questo accade veramente di rado)”. A dirlo è l'associazione 'Insieme per Grimaldi' che spiega: “Ci piace l'idea delle panchine con le doghe in plastica riciclata, ma consigliamo vivamente di fissarle a pavimento perchè più di una volta abbiamo trovato nelle fasce sotto la piazza le sedie in plastica che servivano agli anziani per mettersi a fare due chiacchiere in compagnia".

"Finalmente c'è un parapetto a norma (quello che c'era prima non lo era). Il pavimento del marciapiede è stato correttamente impermeabilizzato dalla soletta sottostante quindi non dovrebbero ripetersi le infiltrazioni che hanno portato ai distacchi di intonaco e di pezzi di tavella da sotto.

Tutto sommato è quello che volevamo, una cosa semplice, sobria, che garantisse la sicurezza delle persone e la fruibilità del panorama senza ‘imporsi’ visivamente. Siamo contenti anche che non si sia fatta la ristrutturazione delle arcate, perchè tutto sommato i pilastri in cemento non sono particolarmente vistosi, quindi possono stare come sono".

"Il prossimo capitolo sul quale ‘stresseremo’ l'amministrazione comunale è quello della frana di Via della Pace. Dobbiamo purtroppo ricordare che da mesi giace in Comune una richiesta di accesso agli atti del Comitato ‘Insieme per Grimaldi’ che non ha avuto alcun seguito. Via della Pace è l'unica strada carrabile che permette di accedere alla parte alta del paese, anche ai mezzi di soccorso, e una parte della carreggiata è stata ristretta a causa della frana di due anni fa.

Non vogliamo pensare cosa potrebbe accadere se la strada franasse e (non sia mai) un anziano avesse bisogno di un'ambulanza. Ora sappiamo che l'amministrazione, quando vuole, sa anche rispettare gli impegni, per cui ci impegneremo per sollecitare un intervento risolutivo su Via della Pace in tempi brevi".