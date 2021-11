Sanremo: la scuola primaria di San Pietro apre le sue porte alla gentilezza (Foto)

I bimbi della scuola primaria di San Pietro hanno lavorato per dire la loro nella Giornata della Gentilezza, tema del quale si sente sempre più bisogno.

Grande la soddisfazione sia per i piccoli alunni che per le loro famiglie.

“Cari lettori siamo dei genitori e i nostri figli frequentano la piccola scuola di San Pietro, una piccola oasi di pace sulle prime alture di Sanremo - scrivono i genitori - abbiamo voluto far balzare agli onori della cronaca una delle tante e belle attività scolastiche che ha visto i nostri figli protagonisti. Il 13 di novembre è stata la Giornata Mondiale della Gentilezza, voi direte che è uno dei tanti giorni dedicato a qualcosa ma a nostro dire è uno dei giorni più significativi che un motore di educazione come la Scuola dovrebbe mettere in risalto. E proprio questo hanno fatto insegnanti e bambini della scuola dell'infanzia e primaria che hanno fatto riemergere questo sentimento oggi fin troppo calpestato e dimenticato. I bambini sono stati condotti a valorizzare ogni più piccolo gesto o parola Gentile che rende migliori loro e il mondo nel quale vivono. La gentilezza è un antidoto sano e genuino in un mondo spesso imbarbarito da parole e gesti. Grazie di cuore maestre per questi bei insegnamenti dati ai nostri figli”.