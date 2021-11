A10, migranti trovati su un camion in un'area di servizio: tre con la febbre, un quarto è scappato nella boscaglia

Soccorsi mobilitati questa mattina attorno alle ore 9 lungo l'autostrada A10 per tre migranti (un quarto è riuscito a dileguarsi nella boscaglia) trovati all'interno di un camion all'altezza dell'area di sosta Ceriale Nord.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, la polizia stradale e il personale autostradale. Secondo quanto riferito, i cittadini stranieri, pare con sintomi di febbre, sono stati accompagnati all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per sospetto Covid.

Il fenomeno dei "passeur" purtroppo, è sempre più diffuso nella nostra provincia, come si evince dai numerosi episodi riscontrati negli ultimi mesi in particolare lungo l'autostrada A10. Una delle vie più battute dai migranti per raggiunge la Francia.

Se i controlli medici daranno esito negativo, i tre migranti verranno portati in Questura per gli accertamenti del caso.