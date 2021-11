Ospedale Unico: CittadinanzAttiva a Roberto Orengo "Forse non è attento ascoltatore di tutte le voci"

“Con sorpresa apprendiamo che il Gruppo consiliare del Comune di Taggia ‘Il Passo Giusto’ approverebbe la realizzazione dell'Ospedale unico provinciale, secondo quanto dichiarato nell'intervista rilasciata a Sanremo News da Roberto Orengo”.

Interviene in questo modo ‘Cittadinanza attiva’ che prosegue: “Nell'intervista, il consigliere Orengo precisa: ‘siamo contrari al posizionamento dell'ospedale, non contrari all'ospedale, ma al dove fare l'ospedale’. Afferma inoltre che in merito alla sua realizzazione si è d'accordo tutti. Queste parole, pronunciate con enfasi, non corrispondono al vero”.

Cittadinanzattiva-Imperia, come più volte ribadito, è fermamente contraria alla realizzazione di questo ospedale: “Il Consigliere Orengo forse non è attento ascoltatore di tutte le voci. E' vero che l'ospedale occuperà gran parte della Piana, è vero che su Taggia si verserà una grande quantità di cemento stravolgendo il territorio, come afferma il Consigliere Orengo, ma non sono gli unici aspetti negativi. L'ospedale unico provocherà la perdita di molte aziende agricole oggi attive sulla Piana; su Taggia ogni giorno si riverseranno migliaia di cittadini da tutta la provincia per le più svariate necessità sanitarie, in quanto i nosocomi e relativi pronto soccorso di Imperia e Sanremo verranno chiusi (questo punto è bene sottolinearlo, perché forse non è chiaro a tutti); si verificherà un disagio nella viabilità ed un probabile aumento dell'inquinamento; nei prossimi decenni, non è escluso un aumento della domanda di abitazioni, vista la presenza dell'unico ospedale della provincia e quindi la necessità di costruire altri edifici ad uso abitativo”.

“Ci sono altri aspetti – va avanti l’associazione - che dovrebbero indurre ad opporsi a questo ospedale; il 32% della popolazione della provincia, 68.000 cittadini residenti ad Imperia e nei Comuni ad est e a ord del Capoluogo perderanno l'ospedale e dovranno percorrere ulteriori 18 km per raggiungere Taggia. Nel percorso Imperia Taggia non è prevista alcuna Aurelia Bis, mentre si discute di Aurelia Bis fra Diano-Prino e fra Sanremo-Ventimiglia. E' necessario sottolineare però che l'Aurelia Bis non potrà essere realizzata simultaneamente all'ospedale unico, da cui si deduce che l'ospedale unico sarà operativo senza l'Aurelia Bis. Anche i cittadini residenti nel territorio Intemelio, per molto tempo, avranno problemi a raggiungere l'ospedale unico di Taggia, soprattutto se in emergenza. Un piccolo esempio: recentemente, essendo stato chiuso momentaneamente il punto nascite di Sanremo, i cittadini devono obbligatoriamente raggiungere l'ospedale di Imperia. In due occasioni si sono verificate le nascite di bambini in ambulanza, settembre 2020, ottobre 2021, perché l'ospedale di Imperia è risultato troppo lontano e non è stato possibile permettere alle pazienti di partorire in sicurezza in ospedale. Con l'ospedale unico provinciale questi eventi saranno frequenti. Con l'ospedale unico, inoltre, se non verranno organizzati degli efficienti sistemi per le emergenze, per alcuni pazienti la lontananza dell'ospedale potrebbe rivelarsi fatale. Di fronte ad eventi tragici a causa "dell'ospedale troppo lontano", sarebbe davvero insopportabile ascoltare, da parte di politici ed amministratori, presenti e futuri, la classica affermazione: questa è una disgrazia annunciata, si poteva evitare”.

“Ci siamo già abbondantemente espressi più volte - termina Cittadinanzattiva di Imperia - sulla contrarietà alla realizzazione dell'ospedale unico ed è ferma la convinzione che sia un'opera inutile, costosa, dannosa e pericolosa per tanti cittadini e per il territorio”.