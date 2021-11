Coronavirus: altri due operatori sanitari dell'Asl 1 sospesi per non essersi vaccinati, ora sono 71

Altri due Oss sono stati sospesi dal servizio, da parte di Asl 1 Imperiese, nell’ambito delle disposizioni di Legge sull’obbligatorietà del vaccino anti Covid-19.

Proseguono, quindi, le verifiche dell’azienda sanitaria ponentina, sui dipendenti che operano a contatto con il pubblico, siano essi medici, infermieri oppure Oss. L’Asl, infatti, ottempera al Decreto del 1° aprile scorso, sulle ‘Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni’.

In totale Asl 1 ha inviato 1.582 lettere ai dipendenti propri e delle aziende private che operano per l’azienda. Al momento sono 936 quelli che hanno regolarizzato la posizione, ovvero che hanno trasmesso la documentazione di avvenuta e completa vaccinazione.

In attesa di regolarizzazione sono 99. Si tratta di chi hanno trasmesso la prenotazione o hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Al momento sono 195 quelli che rifiutano la vaccinazione e che hanno ricevuto la comunicazione ma non hanno chiesto esonero, differimento non si sono presentati per la vaccinazione alle date preposte.

Sono state inviate 346 comunicazioni di accertamento per mancato adempimenti mentre sono in totale 88 i provvedimenti di sospensione a carico del personale. Di questi 17 sono stati riammessi e, quindi, in totale quelli che sono stati fermati, in totale sono 71.