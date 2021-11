"Il cantiere digitale", venerdì webinar gratuito con Confartigianato Imperia

Venerdì 19 novembre, alle 17, si terrà un webinar sul tema “Il Cantiere digitale”. Un'iniziativa di Confartigianato Imperia che spiega: "Dopo un periodo economico difficile, che ha duramente colpito il settore dell’artigianato, gli ultimi dati evidenziano una ripresa per la provincia di Imperia che fa bene sperare per il futuro. A registrare una netta ripresa è il settore delle costruzioni, che da sempre rappresenta, sia come numero di imprese sia come operai impiegati, uno dei principali assi dell’estremo ponente ligure".





Si tratta di un evento nato dalla recente collaborazione tra Confartigianato Imperia e Mela Works, per illustrare a tutti gli associati in vantaggi che possono sorgere su questo argomento. L’introduzione sarà a cura di Antonio Sindoni, Presidente Confartigianato Categoria Edili. Seguiranno gli interventi:

- La digitalizzazione dei cantieri

- Come funziona Mela

- DURC di congruità

- Condizioni riservate agli associati Confartigianato Imperia

"Per maggiori informazioni è possibile contattare la Confartigianato di Imperia scrivendo una mail all’indirizzo info@confartigianatoimperia.it oppure telefonare al numero 0184/524501" - ricordano da Confartigianato.