Bonus assunzioni under 35: Boeri “Opportunità per le imprese, ora servono semplificazione e tempi certi”

È stato firmato il decreto attuativo che rende operativo l’esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 35, previsto dal Decreto Coesione 2024. Una misura che, grazie a un finanziamento di oltre 1,4 miliardi di euro, punta a incentivare la stabilizzazione del lavoro giovanile nelle imprese italiane, attraverso uno sgravio fino a 500 euro mensili per due anni, elevabile a 650 euro nelle regioni del Mezzogiorno.

Il provvedimento è stato accolto positivamente da Confartigianato Imperia, che da sempre sostiene politiche a favore dell’occupazione e della crescita dell’imprenditoria giovanile. "Questo incentivo è un segnale positivo per le nostre imprese artigiane, che da anni investono sui giovani come risorsa fondamentale per l’innovazione e la continuità del settore – ha dichiarato Alessandro Boeri, Presidente provinciale del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imperia - Tuttavia, affinché il bonus abbia un impatto reale, è essenziale garantire procedure semplici e tempi certi per l’accesso agli sgravi. Troppe volte, infatti, le imprese si trovano a fronteggiare ostacoli burocratici che ne limitano l’efficacia".

Il presidente provinciale sottolinea inoltre l’importanza di accompagnare queste misure con interventi strutturali che favoriscano la formazione, il passaggio generazionale e l’accesso al credito per i giovani imprenditori. "L’artigianato e le piccole imprese – conclude Boeri – rappresentano il cuore pulsante del nostro territorio. Per dare davvero impulso all’occupazione giovanile, servono incentivi stabili e un contesto favorevole alla crescita, con meno burocrazia e più opportunità di sviluppo".

Boeri ricorda infine che Confartigianato Imperia è a disposizione per fornire supporto alle imprese per l’accesso alle agevolazioni e promuovendo un confronto costante con le istituzioni affinché le esigenze del settore siano ascoltate e valorizzate.