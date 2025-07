Sanremo, grande partecipazione per l’evento “Più Sicuri Insieme” contro le truffe agli anziani (foto)

Si è svolto con un grande successo di partecipazione l’incontro “Più Sicuri Insieme – Difendersi da truffe e raggiri”, organizzato presso la sede della Confartigianato a Sanremo e promosso da ANAP Confartigianato Imperia con il sostegno delle istituzioni e delle Forze dell’Ordine.

L’iniziativa ha infatti registrato una sala gremita e una partecipazione attenta da parte di cittadini, pensionati e famiglie, segno evidente della rilevanza del tema trattato e della fiducia nei confronti dell’azione informativa svolta dall’Associazione.

Ha aperto i lavori Barbara Biale, Segretario di Confartigianato Imperia, che ha sottolineato l’importanza di fare rete sul territorio per tutelare le persone più esposte a truffe e raggiri. A seguire, il Presidente provinciale di ANAP Gianni Canale ha ribadito l’impegno dell’associazione nel contrastare un fenomeno che colpisce la dignità e la serenità degli anziani, ricordando che la prevenzione e l’informazione sono strumenti fondamentali per difendersi e che nessuno deve sentirsi solo.

Ampio spazio è stato dedicato agli interventi delle Forze dell’Ordine, che hanno offerto un quadro completo e approfondito dei principali rischi legati alle truffe, sia tradizionali che digitali.

La Guardia di Finanza ha illustrato le modalità con cui i truffatori sfruttano le tecnologie digitali, le tecniche di ingegneria sociale, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per manipolare le vittime, e le precauzioni da adottare per proteggere i propri dati personali e bancari.

La Polizia Postale ha invece approfondito in modo mirato il tema delle truffe online, evidenziando le forme più diffuse di raggiro su internet, le piattaforme più a rischio e l’importanza di non fidarsi di comunicazioni sospette via email, SMS o social network.

I Carabinieri hanno infine affrontato il fenomeno delle truffe in presenza, come il falso tecnico, il finto avvocato o il sedicente carabiniere, fornendo consigli pratici su come comportarsi in caso di tentativi di raggiro e ribadendo l’importanza di non aprire la porta a sconosciuti e di contattare subito le Forze dell’Ordine in caso di dubbio.

Numerose le domande poste dal pubblico, alle quali i relatori hanno risposto con esempi concreti e indicazioni operative, offrendo un contributo prezioso in termini di prevenzione e consapevolezza.

Donatella Vivaldi, Presidente di Confartigianato Imperia, ha ringraziato i presenti per la partecipazione e ha ricordato che Confartigianato è una realtà radicata sul territorio, che si prende cura anche delle persone più fragili. Ha sottolineato come la conoscenza, l’attenzione e il sostegno reciproco siano gli strumenti più efficaci per contrastare le truffe, ed espresso gratitudine alle Forze dell’Ordine per il loro costante impegno a favore della cittadinanza.

Le conclusioni dell’incontro sono state affidate al Vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara, che ha espresso il pieno sostegno dell’Amministrazione comunale a iniziative come questa, capaci di creare un legame diretto tra istituzioni e comunità, e di diffondere una cultura della legalità fondata sulla prevenzione e sulla collaborazione.

L’evento rientra all’interno della campagna nazionale “Più Sicuri Insieme”, promossa da ANAP Confartigianato, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e favorire una maggiore cultura dell’autodifesa sociale, soprattutto nei confronti delle persone anziane e più vulnerabili.

Confartigianato Imperia e ANAP continueranno a promuovere momenti di informazione e confronto per contribuire a un territorio più sicuro, consapevole e unito.