Coronavirus: cresce il tasso di positività nella nostra regione, oggi in provincia di Imperia 35 nuovi positivi

Cresce il tasso di positività quest’oggi nel rapporto quotidiano relativo al Covid-19 in Liguria, dove si registrano 193 nuovi contagi, a fronte di 2.318 tamponi molecolari (oltre a 7.500 antigenici rapidi) uno ogni 12,01 pari all’8,3%.

Nella nostra provincia sono state 35 i nuovi positivi, rispetto ai 2 di Savona, i 117 di Genova e i 39 di Spezia. Lieve aumento dei ricoverati nella nostra provincia mentre scendono su base regionale. Si registra un morto, un 91enne a Genova

Tamponi processati con test molecolare: 1.756.411 (+2.318)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.047.694 (+7.500)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 117.327 (+193)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.507 (+81)

Casi per provincia di residenza

Imperia 416 (+21)

Savona 453 (+1)

Genova 1.677 (+46)

La Spezia 784 (+11)

Residenti fuori regione o estero 51 (-)

Altro o in fase di verifica 126 (+2)

Totale 3.507 (+81)

Ospedalizzati: 98 (-5); 7 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 18 (+2); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 19 (-3); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 20 (-2); 2 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 20 (+1); 1 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 10 (-2); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 9 (-1); 3 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.994 (+95)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 109.379 (+111)

Deceduti: 4.441 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 789 (-91)

Asl 2 - 528 (-5)

Asl 3 - 460 (+17)

Asl 4 - 542 (+32)

Asl 5 - 460 (+27)

Totale - 2.779 (-21)

Dati vaccinazioni 14/11/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.547.001

Somministrati: 2.348.457

Percentuale: 92%