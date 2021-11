La Polizia Locale di Sanremo punta ancora sulla tecnologia: rinnovata fino al 2024 l'app per violazioni al Codice della Strada e segnalazioni

La Polizia Locale di Sanremo continuerà a puntare sulla tecnologia come strumento fondamentale per gli agenti in servizio sulle strade cittadine. Gli uffici di palazzo Bellevue hanno di recente dato l’ok per il proseguimento nella fornitura del servizio di app per l’accertamento delle violazioni al Codice della Strada e per le segnalazioni fino al termine del 2024.

L’applicazione, già in uso al comando matuziano, consente l’utilizzo dello ‘street control’ e l’accertamento immediato delle violazioni al CdS al posto dell’obsoleto sistema degli avvisi cartacei. L’avviso elettronico, invece, più essere immediatamente lavorato dal comando.



La seconda app, invece, è utile per le segnalazioni di eventuali situazioni di pericolo o richieste di intervento da parte del Comune. La geolocalizzazione permette una segnalazione efficace e precisa, senza margine di errore.

L’investimento del Comune si aggira sui 30 mila euro e consentirà l’utilizzo delle app fino al termine del 2024.