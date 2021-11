Bordighera, i carabinieri individuano l'autore delle scritte no vax e delle offese al governatore Toti e al premier Draghi

Sono state le telecamere di videosorveglianza ad incastrare il presunto autore, un professionista di Bordighera, delle scritte no vax nella città delle palme. A.C., queste le iniziali dell'uomo, è ritenuto responsabile delle offese contro il governatore Toti, il premier Draghi, e dei messaggi contro il vaccino in generale, registrate nella città delle palme nelle ultime settimane.

Gli episodi hanno riguardato l'ospedale 'Saint Charles', ma anche l’ex hotel Bel Sit, e i muri in via dei Colli e in via Napoli, nei pressi delle scuole.

Le indagini sono effettuate da parte dei Carabinieri che, sull'identità dell'uomo, mantengono il massimo riserbo. Analoghe scritte sono state impresse anche all'hub vaccinale di Camporosso e all'ex ospedale Santo Spirito, di Ventimiglia e il centro tamponi "drive through", di Vallecrosia.

Adesso gli investigatori sono a lavoro per comprendere se il professionista sia coinvolto anche in questi episodi che hanno alcuni elementi in comune ossia la vernice rossa e il contenuto dei messaggi contro i vertici istituzionali e la campagna vaccinale.