Non si ferma il traffico notturno di migranti sui bus RT: la situazione più seria è all’autostazione di Sanremo (Foto)

Qualche settimana fa sulle nostre pagine abbiamo portato alla luce un sistema che si ripete quasi ogni notte sui bus RT nella tratta sta Ventimiglia e Taggia. Sono decine i migranti che cercano la fortuna anche viaggiando sui bus della linea pubblica locale. L’obiettivo finale è sempre lo stesso: raggiungere le piazzole dell’autostrada dalle quali, poi, partono i loro ‘passaggi’ verso la Francia (leggi la notizia cliccando QUI).

La situazione si ripete quasi quotidianamente e le immagini che pubblichiamo testimoniamo ciò che gli autisti si ritrovano davanti all’autostazione di Sanremo. La maggior parte dei migranti passeggeri notturni viaggia in tranquillità, senza creare problemi e anche indossando sempre la mascherina. Ma, di certo, la situazione non può essere considerata normale.

In molti chiedono un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine, specie nella zona dell’autostazione di Sanremo al calare della sera. Un flusso di esseri umani in cerca di fortuna che apparentemente viaggiano in direzione contraria rispetto all’agognata Francia ma che, a tutti gli effetti, sono solo alla ricerca del ‘passaggio’ decisivo, alimentando quel traffico di esseri umani che ogni anno frutta guadagni illeciti per milioni di euro a cavallo tra Ventimiglia e Mentone.