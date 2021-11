Conferma della Cisl: crescono le imprese attive a Imperia nel 3° trimestre 2021 che salgono a 22.221

“I dati di Unioncamere sul terzo trimestre 2021 sono positivi, le imprese attive salgono a 22221 con una crescita di almeno un centinaio rispetto allo stesso periodo del 2020 con buone performance soprattutto nei servizi”.

Lo ha detto Claudio Bosio, segretario della Cisl di Imperia, che prosegue: “Si tratta di una segnale positivo ma auspichiamo che non si vanifichi questo segnale di ripartenza. Nella nostra provincia sono ancora tantissime le persone che non si sono vaccinate ed è un aspetto da tenere in considerazione”.

“Stiamo assistendo ad una leggera ripresa - conclude Bosio - come testimoniamo questi dati e dobbiamo cercare di sfruttare questo momento. Non ci possiamo permettere che una nuova impennata di contagi possa frenare nuovamente la ripartenza dell’economia nel territorio imperiese”.