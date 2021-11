Prosegue la corsa del chitarrista ventimigliese Massimo De Liberi a 'X-Factor' con i Karakaz

Continua la corsa del gruppo rock Karakaz con il chitarrista ventimigliese Massimo De Liberi all’edizione 2021 della trasmissione X Factor. Il gruppo si è esibito per la seconda volta in diretta live come ormai ogni giovedi dal teatro Repower di Assago.

La competizione è ormai entrata nel vivo, provocando al termine della trasmissione, la prima eliminazione: il gruppo dei Westfalia. Il gruppo dei Karakaz si è esibito in una riedizione di un pezzo di Justin Timberlake, come sempre nel loro stile tonico e aggressivo. L’esibizione non ha lasciato indifferenti i giudici che hanno variamente commentato l’arrangiamento e la performance sul palco. La loro opinione globalmente positiva, unita al risultato della votazione da casa del pubblico ha cosi permesso al gruppo di restare in gara.

Ricordiamo che il gruppo é formato da quattro elementi, che, oltre alla chitarra solista del nostro Massimo De Liberi, vede, alla voce, Michele Corvino come frontman, al basso Luigi Pianezzola e alla batteria Sebastiano Cavagna. Lo show, presentato da Ludovico Tersigni, accompagnato dai giudici Manuel Agnelli, Mika, Hell Raton e Emma, va in onda tutti i giovedi dal teatro Repower sui canali Sky 1 e Now tv e in replica su TV8 il mercoledi seguente.

Nel prossimo live che sarà giovedì prossimo, i Karakaz proporranno una riedizione di Feel Good Inc. , un brano del 2005, del gruppo britannico dei Gorillaz. Sara importante, assicurare al nostro concittadino, per poter continuare la corsa, il sostegno del voto del pubblico da casa, unitamente al numero di contatti sulle diverse piattaforme musicali e sui social.

La selezione finale porterà alla proclamazione del vincitore fra i dodici finalisti nel prossimo mese di dicembre.