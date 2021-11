Rigenerazione della Pigna di sanremo: oggi una riunione operativa in Regione per definire il cronoprogramma

L’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola ha organizzato una riunione operativa presso Regione Liguria per definire, con i soggetti coinvolti, il cronoprogramma per realizzare l’importante progetto di rigenerazione urbana della Pigna di Sanremo.

Regione Liguria, infatti, dopo aver vinto il bando Pinqua e aver ottenuto un finanziamento di 15 milioni di euro per la riqualificazione del centro storico della città dei fiori, vuole realizzare nei tempi più brevi possibili i passaggi necessari per dare inizio ai lavori. Alla riunione hanno partecipato, oltre all’assessore regionale Marco Scajola, i tecnici di Regione Liguria, del Comune di Sanremo ed i rappresentanti di Arte Imperia.

“La vittoria del bando - commenta l’Assessore regionale Marco Scajola - rappresenta il punto di partenza per realizzare l’importante progetto di rigenerazione urbana della Pigna, il cuore storico di Sanremo. Gli abitanti della Città dei Fiori e non solo attendono questi interventi da anni, Regione Liguria vuole iniziare i lavori nei tempi più brevi possibili per dare un nuovo volto ad un quartiere che racconta la storia di Sanremo, le sue tradizioni e che attualmente versa in uno stato di degrado che non è ammissibile per una città di fama internazionale come Sanremo. Regione Liguria ha convocato una riunione, in cui sono intervenuti i soggetti coinvolti nel progetto, per definire i vari passaggi da effettuare e per stilare un cronoprogramma preciso”.