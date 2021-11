Diano Domani: “Noi a fianco dei commercianti con proposte concrete. L’amministrazione non bluffi”

“Abbiamo appreso nei giorni scorsi dalla stampa, oltre alla solidarietà della locale sezione della Confcommercio nei confronti del consigliere delegato al Commercio Veronica Brunazzi, anche una presa di posizione a favore della concessione da parte dell’Amministrazione Comunale di Diano Marina della rateizzazione del canone per il pagamento del suolo pubblico da parte dei commercianti dianesi. A tal proposito ci corre l’obbligo di chiarire la nostra posizione e di richiedere all’Amministrazione Comunale alcune precisazioni”.

Interviene in questo modo ‘Diano Domani’, gruppo di opposizione in Consiglio comunale, che prosegue: “Intanto ribadiamo ancora una volta che durante il primo consiglio comunale, il nostro capogruppo Francesco Parrella, durante il suo intervento, non giudicava negativamente l’assegnazione della delega al commercio alla Brunazzi, tutt’altro, ma il fatto che la stessa delega non fosse ricompresa tra quelle assegnate ai membri della Giunta, escludendo pertanto dall’assise di governo della città una materia così strategica ed importante per il nostro territorio. E tutto ciò riteniamo di ribadirlo con forza anche in questa sede. Per quanto riguarda invece la tassa relativa al suolo pubblico, è necessario intanto sottolineare che la possibilità della rateizzazione non è stata fornita a tutti i commercianti ma, il giorno prima della scadenza, ad un ristretto gruppo attraverso mail e/o messaggistica di whatsapp, peraltro soltanto in seguito a proteste di alcuni esercenti. Inoltre, la Gm che è concessionaria del servizio di riscossione anche del tributo in parola, concedeva a chi faceva richiesta entro il giorno successivo (!) esclusivamente la possibilità di pagamento in tre rate, con scadenza alla fine dell’anno solare in corso. Noi riteniamo invece che la rateizzazione (o meglio, un pagamento differito nel tempo e non in unica soluzione) sarebbe stato necessario concederla su base annuale, attraverso il pagamento mensile da parte dei commercianti ad esempio a mezzo di rid bancario”.

“Credendo infine che da parte dell’Amministrazione ci dovesse essere maggior attenzione, considerato anche il momento storico, nei confronti del tessuto commerciale cittadino, si chiede di conoscere in che modo ed in che tempi è stata pubblicizzata la possibilità di aderire alla citata rateizzazione e se la possibilità fornita da Gm di suddividere soltanto in tre rate l’imposta sia frutto di valutazione autonoma (ed eventualmente a che titolo) ovvero sia successiva a precise indicazione dell’Amministrazione Comunale attraverso apposita Deliberazione”.

“Relativamente ai citati dubbi – termina ‘Diano Domani’ - verrà proposta nei prossimi giorni un’apposita interrogazione per sottoporre l’argomento all’attenzione del consiglio comunale ed anche una mozione di modifica del regolamento di riscossione dei tributi per formalizzare concretamente la possibilità di differire i pagamenti. Tutto ciò in considerazione della grande sensibilità che il nostro gruppo, anche grazie all’impegno del sottoscritto consigliere, vuole rivolgere al settore del commercio”.