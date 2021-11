Bordighera: scritte contro Draghi e Toti al 'bel sit', Ingenito “Il diritto di critica non deve mai degenerare nell’insulto e nella minaccia”

Il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, interviene in merito alle scritte dei 'no vax' apparse nei giorni scorsi nella zona del 'bel sit'.

Dichiara il sindaco Ingenito: “Ribadisco, come già espresso in Consiglio Comunale per gli analoghi episodi, la ferma condanna dell’Amministrazione per il gesto di inciviltà avvenuto tra il 6 ed il 7 novembre in via Napoli e presso l’immobile del Bel Sit nei confronti del Presidente Draghi e del Presidente Toti, a cui esprimo tutta la nostra solidarietà. Il legittimo diritto di critica non deve mai degenerare nell’insulto e nella minaccia.​ Le scritte saranno al più presto cancellate”.