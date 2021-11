Ventimiglia: espone bottiglie di alcolici dopo le 22, esercizio di corso Genova multato dalla pattuglia notturna

Dopo l'arresto, ora convalidato dal giudice, del tunisino ubriaco che girava armato di uno spranga con la quale ha volontariamente rotto il finestrino dell'auto della polizia locale, ieri sera è arrivata una sanzione ai danni di una attività del centro gestita da un cittadino pachistano.

La multa è stata elevata dopo il controllo effettuato dalla pattuglia serale dopo le 22 in corso Genova 10. L'attività, infatti, non aveva ottemperato all'ordinanza del Sindaco Succlino, che vieta di tenere esposte bottiglie di alcolici dopo le 22.

"Torneremo a controllare - evidenzia il primo cittadino - e procederemo con altre sanzioni, se non verranno rispettate le normative in atto. Ringrazio le forze di polizia per la grande collaborazione e per l'attenzione che prestano in questo periodo al nostro territorio. L'arresto dell'altra sera, a cura dei nostri agenti di polizia locale, è stato aiutato da due agenti in borghese della polizia di Stato e tutte le operazioni conseguenti sono state svolte grazie al comando dei Carabinieri di Ventimiglia".