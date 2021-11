Sanremo: "C'è una salita san Bernardo di serie A e una di serie B", residenti chiedono intervento del Comune

"C'è una salita san Bernardo di serie A e una di serie B", è questo il pensiero di molti degli abitanti della popolosa via di Sanremo. Un anno fa c'eravamo occupati del cantiere per rifare la pavimentazione della strada a lato del mercato Annonario, un intervento rimasto fermo per almeno un anno, a causa anche del Covid ma ora che è terminato, gli abitanti si chiedono perchè l'opera sia stata lasciata a metà.

Rispetto al 2020 la riqualificazione della salita è finita, interrompendosi a metà via. E' netta la linea di demarcazione tra nuovo e vecchio. Tanto che oltrepassata ci si trova davanti a due transenne in plastica gialla, unico presidio di sicurezza per un buco profondo e alcuni tombini sporgenti che ben si inseriscono nel contesto fatto di asfalto in pessime condizioni e rifiuti. Una pessima fotografia che testimonia un generale senso di abbandono.