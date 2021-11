Vallecrosia: con la cerimonia in onore del Milite Ignoto termina la tre giorni organizzata del Comune

Oggi si conclude la tre giorni che il Comune di Vallecrosia ha voluto dedicare alle celebrazioni del IV Novembre e per il centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto dalla Basilica di Aquileia al grande sacrario a lui dedicato presso l'Altare della Patria di Roma.

L'Amministrazione onorerà la memoria del Milite Ignoto alle 20,30 di questa sera, alla Sala polivalente comunale di via Cristoforo Colombo (solettone sud), con una conferenza aperta alla cittadinanza tenuta dal Colonnello degli Alpini in congedo Riccardo Lanteri, l'incontro sarà seguito dalla proiezione da brani del film-documentario ‘Fango e Gloria’, momenti che ripercorreranno la storia del Milite Ignoto. L'evento è stato organizzato dall'Assessorato comunale alla Cultura insieme all'Associazione Nazionale Alpini gruppo di Vallecrosia.

L'appuntamento di questa sera conclude una tre giorni dedicata alle commemorazioni della Festa nazionale del IV Novembre, tre giorni che è iniziata nel tardo pomeriggio mercoledì, con un suggestivo omaggio al Monumento degli Alpini in Via Don Bosco, continuata ieri mattina con la S. Messa di Suffragio per i Caduti, con l'alza bandiera e la cerimonia ufficiale presso il Monumento di Via San Rocco, dove il Sindaco di Vallecrosia Armando Biasi ha portato il saluto della Città alle Autorità Civili, Militari e Religiose intervenute, continuata poi le deposizioni delle Corone d'alloro alle varie lapidi e monumenti dedicati ai Caduti. Insieme al Sindaco erano presenti per l'Amministrazione comunale gli Assessori Marilena Piardi, Patrizia Biancheri e i Consiglieri Dennis Perrone, Albana Scarinci e Giovanna Simonetta. Le foto si riferiscono alla cerimonia di ieri presso il Monumento ai Caduti nei giardini di Via San Rocco.

Alla conferenza di questa sera l'ingresso sarà libero purché muniti di Green Pass.