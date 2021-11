Coronavirus: i numeri di un anno fa e quelli di oggi, ecco le differenze abissali dopo la vaccinazione

Da quasi due anni viviamo la pandemia da Covid-19, da quel marzo 2020 che ha cambiato la vita di tutti noi a livello planetario. E, pian piano, tra protocolli e normative siamo arrivati quasi a fine anno, riprendendo una vita quasi normale. Nel tempo siamo passati attraverso le notizie di contagiati, morti, ricoverati in ospedale, passando per lockdown, chiusure dei locali e green pass.

Ovviamente si sono formati i ‘partiti’ di quelli favorevoli al vaccino, quelli contro e quelli che si schierano da una parte o dall’altra per il green pass. A un anno da quando tutti siamo ripiombati nell’incubo delle chiusure, abbiamo voluto fare un semplice raffronto di numeri di contagi, ricoveri, morti e altro che riguarda il Covid. Il tutto prendendo semplicemente i dati pubblicati il 4 novembre 2020 e la stessa data di quest’anno, ovvero ieri.

Partiamo dal tasso di positività che, di fatto, lo scorso anno era al 18,9% in Liguria rispetto al 2,77% di ieri. E’ passato un anno, sembra una vita ma il dato è già molto importante. Da evidenziare che, un anno fa vennero fatti 6.141 tamponi in una giornata e, ieri sono stati 3.247 (oltre ai quasi 10mila antigenici rapidi che sono cresciuti dal 15 ottobre per ottenere il green pass da 48 ore).

Il dato che emerge è sicuramente quello dei nuovi positivi che, in 24 ore lo scorso anno furono 1.122 in una sola giornata in Liguria, dei quali 124 nella nostra provincia. Ieri sono stati 91 in regione e 23 nell’imperiese. Rispettivamente l’8,11 e il 25,27%.

La differenza dei decessi è abissale, tenuto conto però che il dato dello scorso anno è relativo al periodo compreso tra il 29 ottobre e il 4 novembre. Furono 24 e, per questo abbiamo analizzato lo stesso periodo di quest’anno con ‘soli’ 4 decessi, il 16% rispetto a un anno fa.

I casi di Covid in Liguria il 4 novembre 2020 erano 15.312 mentre ieri erano 2.504 e, nella nostra provincia siamo passati dai 1.210 dell’anno scorso ai 311 di ieri. Rispettivamente, quindi, a un anno di distanza abbiamo il 16,35% dei casi rispetto al 2020 in regione e il 25,7% nell’imperiese.

Un dato importante arriva dai ricoveri che, di fatto, sono da sempre il vero problema della pandemia. L’anno scorso in tutta la Liguria c’erano 1.263 ricoverati dei quali 77 in terapia intensiva mentre quest’anno ce ne sono 88, con 10 in terapia intensiva. Stiamo parlando, rispettivamente, del 6,96 e dell’1,29% rispetto all’anno scorso.

Per quanto riguarda la nostra provincia, il 4 novembre 2020 c’erano 96 ricoverati dei quali 7 in terapia intensiva. Quest’anno, a oggi sono 14 i ricoverati e nessuno in terapia intensiva. Dati in netto calo che fanno ben sperare per il futuro.

Terminiamo con le persone che erano al tempo in sorveglianza attiva, ovvero a casa tra contagiati e altri che hanno avuto contatti con altri colpiti dal virus. Erano 7.842 in Liguria e 2.137 in provincia di Imperia. Ieri, invece, sono calati a 2.005 in regione e 542 nella nostra zona, ovvero rispettivamente il 25,56 e il 25,36% rispetto all’anno precedente.

Numeri, solo numeri, ma che parlano chiaramente. Questo perché, poco dopo quella fine anno drammatica (che ha fatto seguire anche un inizio 2021 da dimentica) sono partite le vaccinazioni e, con l’80% di persone che sono state inoculate in Liguria (poco meno nella nostra provincia), i numeri sono indiscutibilmente calati. Ognuno di noi rimane sulle proprie posizioni sulla vaccinazione e ancora di più con il green pass, con le molte manifestazioni che si svolgono in merito. Ma i numeri sono questi.