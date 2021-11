Bordighera celebra la giornata delle forze armate, Ingenito: “Facciamo tesoro di questi esempi”

“Il 4 novembre celebriamo il vero sacrificio degli uomini e delle donne che si spesero per l’Italia ed il profondo spirito di servizio degli appartenenti alle Forze Armate, preziosa risorsa del Paese”.

Queste le parole del sindaco Vittorio Ingenito per celebrare l'eroica figura del Milite Ignoto e per la giornata dedicata alle forze armate.